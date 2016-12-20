Главная - Лента новостей - Теннис ↓
Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала лучших спортсменов 2016 года. По итогам опроса журналистов лауреатами названы ямайский спринтер Усэйн Болт и американская гимнастка Симона Байлз.
ХРОНИКА Читать далее
Сегодня в 15:21 Просмотры (16) Комментарии (0)
Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала лучших спортсменов 2016 года. По итогам опроса журналистов лауреатами названы ямайский спринтер Усэйн Болт и американская гимнастка Симона Байлз.
ХРОНИКА Читать далее
Вчера в 16:33 Просмотры (30) Комментарии (0)
Белоруска Александра Саснович вышла во второй квалификационный раунд теннисного турнира в австралийском Брисбене (призовой фонд — $890 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА. Читать далее
30.12.2016 10:48 Просмотры (42) Комментарии (0)
Белоруска Александра Саснович вышла во второй квалификационный раунд теннисного турнира в австралийском Брисбене (призовой фонд — $890 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА. Читать далее
30.12.2016 10:48 Просмотры (42) Комментарии (0)
29.12.2016 16:12 Просмотры (36) Комментарии (0)
Бывшая первая ракетка мира и одна из самых красивых теннисисток Ана Иванович объявила о завершении своей карьеры. Читать далее
29.12.2016 11:21 Просмотры (34) Комментарии (0)
Бывшая первая ракетка мира и одна из самых красивых теннисисток Ана Иванович объявила о завершении своей карьеры. Читать далее
29.12.2016 11:21 Просмотры (34) Комментарии (0)
Лучшая белорусская теннисистка Виктория Азаренко завершила 2016 год на 13-м месте рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА. Сейчас Виктория Азаренко имеет в своем активе 3061 очко. В уходящем году 27-летняя Виктория Азаренко выиграла турнир в Брисбене, победив в финале немку Ангелику Кербер, затем ей же уступила в четвертьфинале Australian Open. Читать далее
26.12.2016 14:51 Просмотры (25) Комментарии (0)
Сильнейшая белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которая недавно стала мамой, пообщалась 25 декабря с поклонниками в Twitter. Во время мини-чата она поделилась своими ближайшими спортивными планами. Читать далее
26.12.2016 12:48 Просмотры (26) Комментарии (0)
учшая теннисистка Беларуси Виктория Азаренко родила сына, о чем она сообщила на своей страничке в instagram, сообщает БЕЛТА. «Сегодня был мой самый тяжелый бой и моя лучшая победа. Наш сын родился здоровым и счастливым! Так благодарна и счастлива! Спасибо!», — говорится в сообщении. Запись появилась сегодня в 5.10 утра. Читать далее
20.12.2016 12:27 Просмотры (43) Комментарии (0)
Разделы ↓
|Футбол
|+ 1
|7368
|Хоккей
|+ 9
|4798
|Баскетбол
|+ 1
|406
|Волейбол
|246
|Гандбол
|610
|Теннис
|+ 1
|863
|Велоспорт
|510
|Тур де Франс
|163
|Бокс
|110
|Формула 1
|158
|Борьба
|65
|Зимние виды
|186
|Биатлон
|654
|Лыжные гонки
|202
|Прыжки с тр.
|71
|Легкая атлетика
|402
|Двоеборье
|39
|Тяжелая атлетика
|75
|Единоборства
|95
|Другие виды спорта
|+ 5
|972
|Дополнительно
|431
|Спортивные сайты
Стабильный кардшаринг доступная. карта сайта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
Ваше мнение ↓
Последние результаты ↓
Футбол. Чемпионат Беларуси
|
|
0:0
|
|
3:1
|
|
3:1
|
|
0:2
|
|
1:1
|
|
3:1
Последние обсуждения ↓
Турнирные таблицы ↓