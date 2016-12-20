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Главная - Лента новостей - Теннис ↓


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ФОТО: Королева Виктория!


ФОТО: Олимпионик Сергей Мартынов



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Футбол. Чемпионат Беларуси

Неман
Торпедо
0:0

Нафтан
Динамо (Брест)
3:1

Минск
Белшина
3:1

Днепр
Шахтер
0:2

Партизан
БАТЭ
1:1

Витебск
Динамо Минск
3:1

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Турнирные таблицы ↓



# команда и о
1 БАТЭ 17 36
2 Динамо (Минск) 17 33
3 Минск 17 33
4 Шахтер 17 31
5 Белшина 17 28
6 Динамо (Брест) 17 23
7 Днепр 17 22
8 Витебск 17 18
9 Нафтан 17 17
10 Неман 17 12
11 Торпедо 17 10
12 Партизан 17 10