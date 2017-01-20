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Футбольная сборная Беларуси опустилась на 106-е место в рейтинге ФИФА
Национальная сборная Беларуси по футболу опустилась с 89-го на 106-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), имея на данный момент 301 балл, сообщает БЕЛТА. Читать далее
23.10.2014 16:12 Просмотры (5799) Комментарии (0)
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Как же непредсказуема порой бывает баскетбольная жизнь! Казалось, еще совсем недавно «City2Stars» не знали бед и побеждали всех и вся. Нынче же «горожане» уступили в, пожалуй, главном для себя в сезоне матче, оставшись без предрекаемого многими финала. Читать далее
18.04.2013 10:19 Просмотры (46362) Комментарии (0)
После прошедшего десятого тура в 1 дивизионе «Непрофессиональной баскетбольной лиги VEGAS.BY», до завершения регулярного сезона командам осталось сыграть всего по три матча. Если в низах все еще продолжается ожесточенная борьба за выживание, то в верхней части таблицы определились уже шестеро участников плей-офф. Читать далее
16.02.2013 11:15 Просмотры (51606) Комментарии (0)
После очередного тура во 2 дивизионе «Непрофессиональной баскетбольной лиги VEGAS.BY» ситуация в подгруппе «J» предельно обострилась после очередных матчей, состоявшихся в прошедшие выходные. Да и в утешительном раунде далеко не все еще ясно. Читать далее
07.02.2013 11:05 Просмотры (22433) Комментарии (0)
Приближение финиша регулярного чемпионата «Непрофессиональной баскетбольной лиги VEGAS.BY» в 1 дивизионе заставляет многие дружины изыскивать силы даже в абсолютно, казалось бы, безвыходных ситуациях. Правда, порой не обходится и без фарта. Читать далее
04.02.2013 11:18 Просмотры (9252) Комментарии (0)
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Свое превью к матчу «АК Барс» - «Динамо» я начинаю именно с этих слов. Последнее время нам «везет» на всевозможные юбилеи, матч с «Локомотивом» еще очень свеж в памяти болельщиков. Читать далее
08.12.2010 14:24 Просмотры (11888) Комментарии (0)
Первый матч выездной серии минского «Динамо» с крепкой череповецкой «Северсталью» после провальной домашней серии внес некоторое облегчение в души расстроенных болельщиков. Читать далее
08.12.2010 14:10 Просмотры (15451) Комментарии (0)
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