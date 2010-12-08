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Футбольная сборная Беларуси опустилась на 106-е место в рейтинге ФИФА

Национальная сборная Беларуси по футболу опустилась с 89-го на 106-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), имея на данный момент 301 балл, сообщает БЕЛТА. Читать далее

23.10.2014 16:12 Просмотры (6072) Комментарии (0)